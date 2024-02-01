Для победы нужно просто любить своё дело: в ЗАТО Александровск проходит региональный этап конкурса «Учитель года»

«Учить и учиться самим» – таков негласный девиз педагогов ЗАТО Александровск, принимающих участие в конкурсе профессионального мастерства.

Недавно дали старт конкурсным испытаниям. Вот уже многие десятилетия педагогическое состязание выявляет лучших среди наставников учреждений общего, дошкольного и дополнительного образований.

Наука о природе, наука о чудесах – это предмет, которому обучает своих воспитанников Дмитрий Степанов. Стать учителем физики его вдохновил пример своего педагога – настолько интересно и вдохновенно говорил наставник о физических явлениях. Сегодня суммировать и представить свой опыт в области педагогического искусства Дмитрий Дмитриевич решил, приняв участие в ежегодном муниципальном конкурсе профессионального мастерства.

Дмитрий Степанов, учитель физики и информатики школы №276, г. Гаджиево: «Получить новую информацию, для меня важно. Это, во-первых, можно и поделиться своим опытом, это не менее важно и для меня».

Дмитрий преподаёт любимые предметы уже 10 лет, а вот его коллега Кристина Сахипярова всего два месяца, как работает с малышами в детском саду Снежногорска. Но уже не побоялась рискнуть и заявиться в самой многочисленной номинации конкурса «Дебют года».

Кристина Сахипярова, воспитатель детского сада №7, г. Снежногорск: «Мне всегда интересно что-то новое. Этот первый педагогический опыт тоже интересен, я не выступала в таких больших аудиториях».

Среди групп поддержки молодых педагогов и учителей со стажем есть и победители конкурса профессионального мастерства прошлых лет. Так, Екатерина Жданова завоевала кубок состязания в 2015 году, она наверняка знает, что нужно делать, чтобы стать лучшим учителем года.

Екатерина Жданова, заместитель директора по УВР Дома детского творчества, г. Гаджиево: «Для победы нужно просто любить своё дело, делать с душой и полной самоотдачей. Тогда всё получится».

Впереди у участников ещё несколько конкурсных этапов, в числе которых, открытые уроки. Проводить их педагоги будут не только в незнакомых для них классах, а даже в учреждениях своих соперников. А победители по итогам состязания представят ЗАТО Александровск на региональном этапе конкурса «Учитель года».