261 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+131), Североморске (+29) и Мончегорске (+24).

Для получения медицинского отвода для вакцинации серьёзными могут стать только два основания, сообщает информационный портал «РБК» со ссылкой на опрошенных врачей. По словам специалистов, это либо тяжёлая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность на компоненты ранее введенных вакцин. Большинство хронических заболеваний и аллергических реакций основанием для медотвода быть не могут.

Другие причины рассматриваются как основания для того, чтобы временно отложить прививку — до нормализации состояния, но не навсегда, добавили врачи.