Для посещения торговых центров и мест общественного питания QR-коды не потребуются

С 18 февраля посещать торговые центры, а также места общепита можно будет без предъявления QR-кодов. В Заполярье достигнут высокий уровень коллективного иммунитета, что позволяет ослабить, введенные ранее ограничения.

Коды всё ещё потребуются для посещения спортивных соревнований и культурных мероприятий. Как сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Сергеев, в регионе сохраняется тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости COVID-19. Также уменьшилось количество заболевших среди детей. Тем не менее, нагрузка на медицинских работников по-прежнему велика. В усиленном режиме трудится первичное звено. Заполняемость коечного фонда достаточен, более четверти коек свободно.