Для продления ежемесячных выплат из маткапитала снова нужно предоставлять в Пенсионный фонд документы

До этого пособия детям до 3-х лет продлевали автоматически, такой принцип ввели из-за сложной эпидемической ситуации. Это касается семей, получающих выплату из материнского капитала на второго ребёнка, рождённого с 1 января 2018 г. Семьям, решившим оформить или продлить ежемесячную выплату необходимо обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Также возможно подать заявление в электронной форме (через личный кабинет на сайте ПФР или госуслуг.