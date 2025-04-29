Для ребят из патриотического движения «Юнармия» организовали первый телемост Мурманск-Запорожье

На базе Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия» юноармейцы Мурманска при помощи телемоста пообщались с представителями этого движения из Запорожья.

Во время диалога школьники познакомились, рассказали друг другу как проводят время и творчески развиваются, обсудили патриотические мероприятия, а также рассказали о музеях и значимых местах своих городов. Вместе исполнили душевную песню «С чего начинается Родина» и конечно гимн «Юнармии».

Наталья Новикова, педагог -организатор Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия»: «Надо сказать, что юнармейцы Мурманска предложили юнармейцам Запорожья не только сотрудничать и дружить, но и участвовать в спортивных соревнованиях и военно-патриотических мероприятиях в режиме онлайн. Надеюсь, что наша дружба будет только с каждым днём крепнуть».

Сергей Тян, начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Мурманской области: «Основная цель - познакомиться, рассказать какие у нас проходят акции и мероприятия, услышать, какие у них новости. Так же создать план для совместных мероприятий, пригласить их на нашу северную землю».

Телемост - это отличный способ укрепления дружбы. Наши юнармейцы пригласили ребят из Запорожья посетить столицу Заполярья.

Евгений Базюк, юноармеец, лицей № 2 г. Мурманск: «Во время встречи для меня было важно узнать новых товарищей, с кем мы планируем дальше сотрудничать. Поделиться, чем мы занимаемся, узнать что-то новое, чего мы не знаем».

Мурманские юнармейцы сейчас занимаются сбором подарков-гуманитарной помощи для военнослужащих. Помимо полезных вещей они вкладывают в посылки и частичку души. Например, свои рисунки, книги и письма.

Евгений Базюк, юнармеец, лицей №2 г. Мурманск: «На этом рисунке я изобразил военнослужащего, который отдаёт долг Родине в Североморске. На нём я изобразил подводную лодку - военнослужащий вернулся с похода, его встречает семья».

Видеоконференция длилась больше часа. В завершение юнармейцы рассказали и о подготовке к участию в параде на главной площади города.