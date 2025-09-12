Для ребят, которые увлекаются робототехникой, в Первомайском доме детского творчества оборудовали новое учебное пространство

В Первомайском ДДТ открыли новый кабинет для занятий робототехникой. Создать пространство удалось благодаря проекту «Арктическая школа». В этом году программа впервые была реализована в учреждениях дополнительного образования.

Алёна Веко, директор Первомайского дома детского творчества, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «XXI век - у нас всё двигается в сторону цифровизации, мы решили, что в первый раз - первый раз потому, что мы обязательно будем ещё принимать участие, мы решили зайти в проект с кабинетом робототехники, у нас замечательный педагог - молодой специалист».

Чтобы воспитанникам было комфортно, в помещении выполнили ремонт кабинета, заменили окна. Закупили компьютеры, мебель, наборы и программное обеспечение для занятий.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «У каждого ребёнка здесь будет собственное рабочее место с новым ноутбуком. Тут есть и общий стол с бортиками специальными, где дети работают вместе. Это нацелено на дальнейшие соревнования. Когда ребёнок плечом к плечу с товарищем делает общее дело, то это очень важная и психологическая составляющая».

Андрей Шишко, преподаватель Мурманского индустриального колледжа, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Это замечательно, что сейчас у детей есть возможность прийти в такие замечательные пространства. Это факт того, что где-то наши мечты уже воплотились в жизни. Преображаются у нас многие пространства, например, в соседней 20-й школе преобразовали детскую спортивную площадку. Этого тоже в нашем детстве не хватало».

Также благоустроили и территорию дома творчества. Летом сотрудники учреждения совместно с участниками проекта «Работа рядом» убрали траву и сорняки, выполнили санитарную обрезку деревьев и высадили цветы.