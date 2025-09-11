Для саамов Мурманской области введена мера социальной поддержки
Согласно постановлению, представители коренного народа смогут претендовать на получение компенсации расходов на приобретение санаторно-курортных путевок.
Компенсация предусматривает покрытие полной или частичной стоимости путевки в размере до 62118 рублей.
Данная мера направлена на улучшение демографической ситуации среди коренных жителей региона, обеспечение профилактики заболеваний и поддержание высокого уровня здоровья населения, ведущего традиционный уклад жизни и занятого традиционным промыслом. Право на компенсацию имеют физические лица из числа саамов – работники сельскохозяйственных производственных кооперативов или члены общин, ведущие традиционный образ жизни, занимающиеся хозяйственной деятельностью и промыслами. К категории получателей отнесены оленеводы, рыбаки и пчеловоды.