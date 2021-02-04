154 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+79), Кольском районе (+23) и Оленегорске (+16).

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо прививаться от коронавируса, однако, делать это стоит только в стабильном состоянии. Об этом порталу стопкоронавирус.рф сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

«Не только можно, но и нужно прививаться, поскольку сердечно-сосудистое заболевание фактор риска более тяжёлого течения коронавирусной инфекции и, соответственно, исходов. Прививка же - солидная гарантия, чтобы избежать заболевания или более тяжёлого течения», - сказал эксперт. Кроме того, люди, у которых есть такого рода болезни, могут дольше восстанавливаться после COVID-19.

Для наиболее быстрого восстановления Бойцов посоветовал делать дыхательную гимнастику, а также заниматься аэробными физическими нагрузками, такими, как ходьба, наклоны, повороты.

Специалист добавил, что для «сердечников» нет противопоказаний к вакцинации за исключением острых состояний.