Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы

Регистрируясь на сайте ВПШ всем желающим необходимо пройти теоретический курс, прослушать лекции и посмотреть видеоматериалы. Отработка практических занятий состоится на базе Мурманского медицинского колледжа.

В критической ситуации, когда счёт идёт на минуты, просто необходимо действовать быстро и грамотно, так как от этого зависит здоровье и жизнь другого человека. Текущая обстановка в мире – это один из стимулов разобраться в теоретических и практических навыках оказания первой медицинской помощи.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «Начинаем цикл практических занятий с курсов первой медицинской помощи и уходу за пострадавшими для волонтёров, которые, вполне возможно, в дальнейшем попадут либо на специальную военную операцию либо выскажут своё пожелание помогать тем, кто пострадал в ходе специальной военной операции».

Полноценное образование врача - процесс долгий. Власти поддержали инициативу от волонтёров и дали возможность освоить минимальный объём навыков в рамках проекта «Здоровое будущее». Практическая отработка реализуется на базе Мурманского медицинского колледжа.

Екатерина Сулима, координатор проекта «Здоровое будущее»: «В ходе этих курсов все желающие, кто подал предварительную заявку, получают информацию и теоретическую - достаточно серьёзную такую подготовку и практические навыки».

Для получения теоретических навыков необходимо зарегистрироваться на портале Высшей партийной школы (https://vpsh.er.ru) и зайти во вкладку «Образование». Далее находим строку «Курсы оказания первой медицинской помощи» и доступ к обучению открыт. Первая группа из 10 северян сформирована. Последующий набор будет зависть от запросов граждан. Обучение бесплатное.