Для северянок необходима «Творческая осень»

Дочерний проект «Звёзды Севера» добрался до Снежногорска. В «Творческую осень» девушки шагнули красивыми благодаря бьюти-советам от косметологов, смелыми при поддержке психологов, откровенными, раскрываясь в танцах и целеустремлёнными, настроившись на успех в делах.

Капризная северная погода октябрьских дней осталась за порогом: стряхнув с плащей и курточек капли растаявшего снега, девушки вступают в другую осень – творческую.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры. Спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «Наши милые девушки сегодня смогут поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя в качестве вокалисток, танцовщиц, что-то смастерить своими руками».

Нина Галанина, пенсионерка, г. Снежногорск: «Надеемся, что оно будет очень результативным, хорошим, познавательным».

Больше двух лет – именно столько в городах ЗАТО воплощают в жизнь проект Единого волонтёрского Центра региона «Звезда Севера». В этот раз участия в мастер-классах от специалистов со всей области ждала лучшая половина Снежногорска. За столами с ниточками, акварельными листами, планшетами, цветными лоскутами – девушки потерялись для всего мира, вот такая арт-терапия.

Ольга Спицына, спикер проекта «Творческая осень», г. Полярный: «Я думаю, что творчество всегда несёт за собой заряд энергии, эмоций, которые ты можешь выплеснуть, изобразить на бумаге, с помощью каких-то материалов связать работу, украсить свой дом, используя поделки в интерьере. Поэтому для женщины так необходима «Творческая осень».

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы: «Это полезно для здоровья: развивает мелкую моторику рук. Здесь я встретила своих знакомых, коллег, которые решили выходной день посвятить творчеству. Поэтому большое спасибо Евгении Чибис, которая уделяет большое внимание нашему ЗАТО».

Есть существенная разница «Творческой осени», ворвавшейся в залы учреждения Снежногорска. И дело не в месте её проведения, а скорее, во времени.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского Центра Мурманской области: «Мероприятие этого года мы реализуем в новых условиях. Здесь не только жёны военнослужащих, здесь есть и жёны мобилизованных граждан. Мы не знали три года назад, что проект затронет и гражданское население, но быть в кругу единомышленников, расслабиться, позволить быть себе счастливой – это то, что актуально на сегодняшний день».

Объединится и идти рука об руку - такой выход из сложной ситуации может, в итоге, даже вылиться в прибыльное дело.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского Центра Мурманской области: «Сплочённость, может быть, для женщин общие интересы найти – это довольно перспективно в наше время открывать для себя».

Например, в ЗАТО Александровск несколько лет назад появилась первая фитнес-студия. Объединив умения и любовь к танцам, девушки начали собственный бизнес в индустрии спорта. Хореограф Юлия Смирнова прекрасно помнит этот путь: от ученицы до тренера. О грации и пластике, о языке тела сегодня она и рассказала, а главное, показала участницам на танцевальной площадке.

Юлия Смирнова, тренер-хореограф, спикер проекта «Творческая осень», г. Снежногорск: «Я надеюсь, что зарядила их энергией, потому что меня они точно зарядили энергией - энергетикой положительной».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского Центра Мурманской области: «Было много просьб вернуть вокал, потому что через «отпустить из груди нагрузку», они просто попоют в компании и отдохнут. Получить эмоцию положительную очень важно и уйти с проекта в хорошем настроении».

Проект растёт с каждым новым событием – добровольцы прислушиваются к желаниям участниц, стараясь включить в план на будущее новых спикеров и, таким образом, расширить границы творчества. А возможно, и географию «Звёзды Севера».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «Неслучайно проект выходит за рамки нашего региона: многие регионы Арктической зоны хотят иметь такое мероприятие, потому что это завлекает. Мы видим горящие глаза - это тот путь, который даст возможность в наше тяжёлое время согреть свои душу и сердце».

Настроение задали и специалисты Дворца культуры Снежногорска, выступившие радушными хозяевами. Не обратить внимания на яркие зоны, любовно созданные декораторами, пройти мимо – просто невозможно.

Татьяна Атаманюк, директор Дворца культуры «Современник», г. Снежногорск: «У нас пять фотозон художники делали. Во всё вносили свою лепту: приносили пледы, изделия… Хотелось, чтобы гости пришли и нашли уютный уголок для себя».

Участие в мастер-классах и лекциях, как всегда, бесплатное. Накануне специалисты-волонтёры побывали в Заполярном. Отчёты о событии, программы и афиши будущих мероприятий девушки всего региона могут с легкостью найти в группе проекта в социальной сети.