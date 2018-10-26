Для школьников Мурманска организовали День призывника

Сегодня в одной из воинских частей Мурманска состоялся праздник для допризывной молодёжи День призывника. Ребята впервые воочию увидели, как несут службу солдаты, как живут и тренируются.

Ежегодно мурманская молодёжь отмечает День призывника. В основном это, конечно, касается мальчиков, ведь именно им предстоит в дальнейшем нести службу в армии. Но и некоторые девочки не прочь узнать о жизни и службе солдат. Сегодня для школьников в одной из частей, находящихся на территории Мурманска, устроили праздничный концерт, со сцены выступили первые лица города. После официальной части ребята прошлись по коридором воинской части, посмотрели как утроены жилые помещения, ознакомились с бытом. Самой зрелищной частью праздничной экскурсии стало выступление морских пехотинцев. Которые с отточенным мастерством показали ребятам уровень владения оружием.