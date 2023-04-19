Почти 50 юношей из Мурманской области будут призваны военными комиссариатами этой весной для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии.

Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных, так как для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

Призывников не направят в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

Всего из регионов СЗФО в Росгвардию будут призваны более 1200 граждан.

Одновременно в воинских частях Северо-Западного округа началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, таким образом домой вернутся более 70 северян.