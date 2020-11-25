Для «Снежной деревни» снега ещё мало

Как только зима вступила в свои права и щедро засыпала наш регион снегом, в Кировске начали строить «Снежную деревню».

Но пока снежный покров недостаточный для полноценной стройки. Поэтому авторам пришлось запустить снегогенераторы, чтобы заготовить его в необходимом количестве для создания каркаса. Уже начались работы непосредственно по строительству будущих стен и залов внутри «деревни».