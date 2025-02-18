Для стимулирования управляющих организаций в уборке снега администрация города запустила конкурс «Чистый двор»

Поучаствовать в испытании решили 38 компаний, ответственных за уборку 145 дворовых территорий Мурманска.

Работу конкурсантов оценивает специальная комиссия, которая дважды в неделю осматривает дворы и выставляет баллы.

В этот раз жюри проверило один из дворов на улице Крупской в Первомайском округе, который получил высшую оценку.

К слову, проголосовать за лучше всего прибранную территорию может каждый житель Мурманска, достигший шестнадцатилетнего возраста, на портале «Наш Север» до 21 февраля.

Как и в любом конкурсе, победители и призёры получат ценные призы – ручную снегоуборочную технику.

Евгений Филиппов, заместитель начальника управления Первомайского округа города Мурманска: «Мы обследуем территории по четырём параметрам: это очистка дворовой территории от снега, очистка входных групп, отсутствие складирования снега и посыпка территории».