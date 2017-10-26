Для студентов МАГУ открыли ещё и школу «Эффективная коммуникация»

Расширить свои знания в области психологии, понять поступки другого человека, научиться решать конфликты - теперь обо всём этом и многом другом студенты арктического университета могут бесплатно узнать в школе «Эффективная коммуникация», которая открылась в Мурманске на базе высшего учебного заведения. Альтернативное образовательное пространство позволит не только расширить свой потенциал, но и получить дополнительный диплом. О том, как проходил отбор в школу, об её основных идеях узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Саморегуляция, самомотивация, развитие критического мышления и креативности – вот лишь малая часть того, чему будут учить студентов Мурманского арктического государственного университета в Центре психологического развития «Арктический вектор». На базе центра создали школу «Эффективная коммуникация».

- Инициатив у нас много, - говорит Татьяна Кузьмичева, директор психолого-педагогического института МАГУ. - У нас очень талантливые, целеустремленные студенты. Но мы бы хотели в формате школы коммуникативной коммуникации дать ещё некоторый инструментарий ребятам, содействовать и помогать им в научно-методической работе, чтобы ребята научились не просто вступать в коммуникацию, а брать на себя ответственность, креативно мыслить, не уходить от конфликтов, а научиться решать эих. Всему этому мы будем учиться в школе эффективной коммуникации.

Попасть в школу было так же сложно, как поступить на популярный факультет. Сначала желающий студент очной формы обучения должен был заполнить анкету на сайте, а потом пройти собеседование, на котором выступить с обоснованием, зачем ему нужны навыки эффективной коммуникации. В результате из 46 желающих, отбор прошли только 20 человек. После обучения студенты получат диплом о переподготовке.

- Я, как магистрант, поступил непосредственно на обучение в школу эффективной коммуникации, а с другой стороны, я участвовал в отбое будущих студентов, как человек, который обладает определенными навыками, - поясняет Алексей Худяков, магистрант 2 курса МАГУ, студент школы «Эффективная коммуникация».

Школа «Эффективная коммуникация» предполагает модульное обучение. Ребята пройдут 4 курса по таким направлениям, как психология общения, развитие эмоционального интеллекта, ораторское искусство и командообразование. Особое внимание будет уделено софт-скилс, то есть надпрофессиональным неспециализированным навыкам, которые могут молодым специалистам помочь во всех сферах жизни.