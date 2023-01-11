Для студентов МАГУ выдалась отличная возможность освежить свои знания о русской земле и языке вместе с известным путешественником и журналистом Виталием Сундаковым

С сотрудниками и студентами кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ спикер поделился опытом, целями и, конечно, знаниями.

Виталий Владимирович посвятил большую часть своей жизни исследованию разных уголков земли. Он организовал и осуществил более 30 экспедиций в 25 странах. Но ещё одной страстью путешественника можно считать русский язык. По профессии он журналист, поэтому всегда интересовался фактами и традициями родной культуры. Виталий пишет статьи, книги, ведёт свой блог, и руководит онлайн-школой, в которой учит понимать русский язык во всем его изначальном великолепии.

С сотрудниками и студентами кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ спикер поделился опытом, целями и, конечно, знаниями.

Виталий Сундаков, путешественник, журналист: «Многие слова сохранили своё звучание, но изменили своё значение. Пример. Вы стрелок? Покажите свои стрелы. На стрельбище вы же из лука стреляете? Раз стрелять это же стрелу выпустить, а если из другого оружия, то может распулить тогда, а не расстрелять. А слово осталось «стрелок», стрелковая подготовка, стрельбище и прочее, но мы даже уже не слышим слово «стрела» в этом слове.