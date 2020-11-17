Для талантливых студентов подготовили «полосу препятствий»

В центре социальной поддержки населения прошла пресс-конференция, посвященная старту конкурса «Студент года». Соревнование проводится в Мурманске уже в 20-й раз.

Каждый год самая активная молодёжь борется за титул лучшего студента Заполярья. Участие в конкурсе могут принять молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, обучающиеся на очной форме и не имеющие долгов по экзаменам и зачётам. В этом году заявки одобрили для 60 студентов.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска: «Цель этого конкурса, прежде всего, выведение лучших представителей студенчества, которые себя показали на отлично не только в учебной деятельности, но ещё у них сформировалась активная жизненная позиция».

Открытие конкурса состоится на площадке «Zoom», участникам предстоит пройти три основных тура, каждый из них включает различные испытания: спортивные, творческие, интеллектуальные. По итогам будет отобраны три победителя, которые в течение целого года будут получать именные стипендии главы города Мурманска. А финалистов наградят памятными подарками.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурман: «Очень хочется, чтобы наша молодёжь оставалась такой же интеллигентной, такой же образованной, такой же энергичной, желающей свою жизнь сделать очень красочной, не только эмоционально, но ещё с точки зрения полезности».

На видео-конференции в честь открытия студенты покажут собственные ролики, снятые по мотивам интернет-челленджа, примут участие в викторинах.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Друзья, нам принципиально важно, конечно, чтобы вот в этих непростых условиях, ограничениях, по известным причинам, мы не растеряли таких молодых и активных ребят, чтобы интенсивность мероприятий, касающаяся молодёжи, у нас не падала».

Организаторы проекта «Студент года» отмечают, что в тяжёлый период пандемии очень важно не оставаться равнодушными и так же принимать участие в волонтёрской деятельности