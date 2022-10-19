День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.22 19:30
Для тех, кто утверждает, что работа губернатора – простое дело
«Можно было бы назвать это видео «один рабочий день за 1,5 минуты», но это только первая половина вторника».
Так озаглавил глава региона один из самых необычных роликов со своим участием. Для тех, кто утверждает, мол, работа губернатора – простое дело, далее без комментариев.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)15,36% - годовая инфляция в Мурманской области в сентябре оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможностиФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: банковские карточки – это удобно
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области цены на моторное топливо на конец III квартала выросли на 100,6%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 42 копейки, доллар ослаб на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта модернизировали щиты оперативного постоянного тока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)МВД и Центробанк смогут в режиме онлайн обмениваться информацией о переводах, совершенных без согласия банковских клиентов