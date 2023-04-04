«Для тех, кто знает толк в снеге»: в Мурманске в рамках Праздника Севера состоялся первый Кубок Мурманской области по юкигассен

Команды сразились в снежной битве на территории Долины Уюта.

Возможно, многие не знают, но в юкигассен в нашей области играют с 2006 года. Эта игра на профессиональном уровне привлекает к себе всё больше и больше участников со всех уголков страны, а Мурманск по праву считается российской родиной юки – и объяснение этому простое – снега у нас хоть отбавляй.

В этом году большое событие произошло для всех любителей командной игры в снежки - впервые состязание вошло в программу Полярной Олимпиады, в Долине Уюта, состоялся первый Кубок Мурманской области по юкигассен.

«Для тех, кто знает толк в снеге» - так назывались соревнования, на которые приехали команды с разных уголков страны.

Полина Бусыгина, руководитель проекта «Для тех, кто знает толк в снеге»: «Мы впервые проводим его в таком открытом формате. К нам приехали команды из Ямала и лучшая часть команды из Екатеринбурга. Это ребята, которые организовывают у себя турнир на местах и играют там. В том числе у нас есть отдельные игроки из разных городов – Тольятти, Нижний, Краснодар, Архангельск. Ещё много других городов».

Участие в снежной битве приняла даже команда студентов из Индии. Всего в снежных баталиях участвовали 17 смешанных команд в количестве от 8 до 10 человек.

Например, Анастасия Немец ранее была организатором турниров по юкигассен в Екатеринбурге. Но последний год она ездит с командой в роли капитана.

Анастасия Немец, капитан команды «Снежная Заруба», г. Екатеринбург: «Благодаря ребятам из Мурманска я познакомилась с игрой юкигассен, вдохновилась. Три года подряд мои ребята принимают участие, заряжаются, получают колоссальное удовольствие. Я захотела не только организовывать команду, но быть её частью, выходить на поле, несмотря на свои физические ограничения. Я поняла, что побежать за флагом я не смогу, но капитанить и управлять своей командой, быть её поддержкой, я это могу».

Игра в снежки никому не чужда. Например, депутат областной Думы Михаил Павлов играет в юкигассен уже семь лет, организовывает турниры на территории Кандалакши, с большим энтузиазмом посетил чемпионат в Мурманске, присоединившись в игре к команде из Екатеринбурга.

Михаил Павлов, депутат Мурманской областной Думы, участник команды «Снежная заруба»: «Я считаю, что это одна из самых позитивных и самых интересных игр, которые недавно, сравнительно недавно, у нас в регионе появились».

Все любители зимнего спорта уверены в одном - юкигассаен добавляет в жизнь цветных красок. Ведь снежки – это о дружбе, веселье и конечно же о прекрасном настроении!

Полина Бусыгина, руководитель проекта «Для тех, кто знает толк в снеге»: «Нужен задор. Ты можешь быть игроком, ты можешь быть организатором. Ты должен гореть идеей, которую ты делаешь. Мы горим снежками. Мы делаем юкигассен!».

Анастасия Немец, капитан команды «Снежная Заруба», г. Екатеринбург: «Юкигассен – это праздник! Юкигассен – это одна большая семья. Здесь не только спортивный интерес присутствует, а некий командный и семейный дух».

Валентин Юрченко, лидер команды «Uno», г. Мурманск: «Цель - путешествовать и знакомиться. Это нас и притягивает. Основное: общение, коммуникабельность, командообразование, дружность, возраст. Вот, например, в моей команде есть люди, которым уже под пятьдесят, а сними дочь моя девятилетняя играла».

Михаил Павлов, участник команды «Снежная заруба», г. Кандалакша, глава Кандалакши: «Самое главное – это эмоции, эндорфины, позитив».

Победителем турнира стала команда «Норникель МТФ», второе место у команды «Арктика», а третье – у «Uno».