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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.25 19:30

«Для тех, кто знает толк в снеге»: в спорткомплексе «Снежинка» провели Кубок Мурманска по юкигассен

В течение двух дней команды соревновались в меткости и скорости реакции.

6 команд малышей вышли в финал снежных баталий. Ребятам предстояла настоящая битва, возможно, первая в их жизни. И подошли дети к ней очень по-взрослому.

Даниил Волков, воспитанник детского сада №129: «Мы планируем, чтобы потом понять, как выбить других игроков. И мы подготавливаемся, кто пойдёт забирать флаг, кто пойдёт защищать наши позиции».

Поболеть за малышей, конечно, пришли самые близкие люди.

Виктория Соловьева, мама воспитанницы детского сада №129: «Детям нравится соревноваться. Они считают себя спортсменами. Такие соревнования нужно проводить как можно чаще. Больше на свежем воздухе, чтобы дети находились на солнышке».

Идея организовать зимнюю спартакиаду по юкигассен для дошкольников пришла главе Мурманска Юрию Сердечкину. Инициативу быстро поддержали коллеги. Ведь спортом лучше начинать заниматься с самых юных лет.

Ирина Цыганкова, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманск: «Дети – это те участники, которые массовые. Они любят соревнования и между собой бороться. Поэтому мы поддержали предложение Юрия Валерьевича и организовали эту спартакиаду».

Сергей Тян, депутат Совета депутатов Мурманска: «Такие соревнования надо проводить. Маленьких мурманчан надо приучать и прививать к ЗОЖ. Главное, к соревнованиям, чтобы у них было стремление, стимул к чему-то идти. Так как город-герой наш славится своими спортсменами великими, наши молодые поколения тоже должны подрастать».

По итогу снежных баталий были выбраны лучшие команды. Они завоевали заветный Кубок, грамоты и медали.

Следующие соревнования у малышей состоятся в рамках уже летней спартакиады.

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