Для терминала «Лавна» выбран новый подрядчик

В регионе продолжается реализация проекта по развитию Мурманского транспортного узла.

В конце прошлого года на координационном совещание губернатор Мурманской области объявил о смене подрядчика, который занимался строительством железнодорожной ветки к порту Лавна. Скептики предполагали, что проведение конкурса по поиску новой строительной компании может затянуть сроки, зафиксированные в «дорожной карте». Тем не менее, все работы выполняются в точном соответствии с графиком. Новый подрядчик для проекта уже определён.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В настоящее время до 31 марта должен быть заключён договор на исполнение работ и до конца апреля уже должны начаться работы по строительству терминала. И сейчас реализуются все программы в рамках проекта и продолжается работа с резидентами ТОР, которым также необходима железнодорожная структура».