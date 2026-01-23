Для творчества и обучения новому - возраст не помеха
На занятии соединяли две полезные практики: арт-терапию и упражнения для когнитивного здоровья. Акварель требует сосредоточенности и работы с цветом, а мелкая моторика при лепке напрямую стимулирует нейронные связи.
Помимо творческой работы участников мероприятия ознакомили с полезными правилами о том, как выйти из полярной ночи без вреда для здоровья.
Такая встреча организована для участников специального клуба в рамках проекта «Старшее поколение» и губернаторской программы «Северное долголетие».
Светлана Баскакова, директор Мурманской областной научной библиотеки: «Клуб работает по пяти направлениям. Представители старшего поколения активно участвует в мероприятиях».
Для многих участников таких встреч это ещё и возможность пообщаться, познакомиться с новыми людьми и получить интересный опыт.
Валентина Рязанова, участница арт-занятия: «Это важно, потому что мы находимся здесь в коллективе, знаем друг друга по именам, нам нравится общаться вне занятий. От одиночества спасает домашнего, развиваем умственную активность, участвуем в спортивных занятиях».
Организаторы уверены, поддерживать ясность ума и радость жизни можно с помощью самых простых вещей, даже таких как кисточка, краски и кусочек пластилина. Главное, делать это вместе.