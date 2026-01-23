Для творчества и обучения новому - возраст не помеха

В Мурманской областной научной библиотеке прошло необычное арт-занятие под названием «Синичка». Его цель не просто создание рисунка, а ещё и тренировка памяти.

На занятии соединяли две полезные практики: арт-терапию и упражнения для когнитивного здоровья. Акварель требует сосредоточенности и работы с цветом, а мелкая моторика при лепке напрямую стимулирует нейронные связи.

Помимо творческой работы участников мероприятия ознакомили с полезными правилами о том, как выйти из полярной ночи без вреда для здоровья.

Такая встреча организована для участников специального клуба в рамках проекта «Старшее поколение» и губернаторской программы «Северное долголетие».

Светлана Баскакова, директор Мурманской областной научной библиотеки: «Клуб работает по пяти направлениям. Представители старшего поколения активно участвует в мероприятиях».

Для многих участников таких встреч это ещё и возможность пообщаться, познакомиться с новыми людьми и получить интересный опыт.

Валентина Рязанова, участница арт-занятия: «Это важно, потому что мы находимся здесь в коллективе, знаем друг друга по именам, нам нравится общаться вне занятий. От одиночества спасает домашнего, развиваем умственную активность, участвуем в спортивных занятиях».

Организаторы уверены, поддерживать ясность ума и радость жизни можно с помощью самых простых вещей, даже таких как кисточка, краски и кусочек пластилина. Главное, делать это вместе.