Для участия в Детском лыжном марафоне открыт набор в команду

Эта гонка - важная часть спортивных мероприятий, посвящённых 90-летию Праздника Севера.

26 марта на Центральном стадионе профсоюзов зажгут огонь Полярной Олимпиады. В рамках Праздника Севера одним из ключевых событий станет 50-километровый Мурманский лыжный марафон. Он состоится 30 марта, но перед стартом будет гонка детей, которая раньше называлась «Марш малышей».

300 юных спортсменов предстоит преодолеть дистанцию в 600 метров.

Чтобы ваш ребёнок принял участие в Детском лыжном марафоне, то нужно записаться на тренировки. На старт допускаются мальчики и девочки, родившиеся с 2016-го по 2020 год. Занятия проводят опытные тренеры по субботам и воскресеньям в 13 часов на стадионе в Долине Уюта.

Первая тренировка состоится 22 февраля в 18.00.

Всю подробную информацию можно найти в официальной группе марафона.