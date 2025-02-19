День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.25 19:30
Для участия в Детском лыжном марафоне открыт набор в команду
Эта гонка - важная часть спортивных мероприятий, посвящённых 90-летию Праздника Севера.
26 марта на Центральном стадионе профсоюзов зажгут огонь Полярной Олимпиады. В рамках Праздника Севера одним из ключевых событий станет 50-километровый Мурманский лыжный марафон. Он состоится 30 марта, но перед стартом будет гонка детей, которая раньше называлась «Марш малышей».
300 юных спортсменов предстоит преодолеть дистанцию в 600 метров.
Чтобы ваш ребёнок принял участие в Детском лыжном марафоне, то нужно записаться на тренировки. На старт допускаются мальчики и девочки, родившиеся с 2016-го по 2020 год. Занятия проводят опытные тренеры по субботам и воскресеньям в 13 часов на стадионе в Долине Уюта.
Первая тренировка состоится 22 февраля в 18.00.
Всю подробную информацию можно найти в официальной группе марафона.
Комментарии
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
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Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
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Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
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