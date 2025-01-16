Для участников программы «Гектар Арктики» стала доступна функция поиска соседей

В федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.рф» появилась возможность поиска соседей по смежным земельным участкам, предоставленным в рамках программы «Гектар Арктики».

Сервис «Чат с соседями» - удобный инструмент, позволяющий находить землепользователей и обмениваться с ними мгновенными сообщениями для решения общих вопросов по освоению земельных участков. Чат доступен только авторизованным пользователям, получившим участок, через «личный кабинет».

Инициировать поиск соседей также можно, обратившись в Министерство имущественных отношений Мурманской области.