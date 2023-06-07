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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.06.23 19:30

Для участников СВО все необходимые процедуры должны быть выполнены в максимально короткие сроки

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко встретилась с руководителем главного бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области Ольгой Ган. Тема встречи - оперативная помощь участникам СВО.

На повестке тема получение инвалидности и реабилитации участниками специальной военной операции. Приоритетная задача - ускорить процесс оформления документов. Об этом и шла речь во время рабочего визита депутата Госдумы Татьяны Кусайко в главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Очень важно, чтобы бюро медико-социальной экспертизы взаимодействовало с данным фондом, чтобы была возможность как можно быстрее решать вопросы, которые возникают при оформлении инвалидности. Так как я работаю при комитете по обороне, то есть возможность поднять вопросы и выполнить те задачи, которые сейчас стоят перед нами всеми, для того чтобы по вопросам реабилитации создать все условия. Чтобы как можно раньше начиналась реабилитация разного рода направленности».

Фонд, о котором идёт речь создан по инициативе Президента России, а одно из отделений недавно открыли в Мурманске. Если раньше на медико-социальную экспертизу граждан отводилось 30 дней, то теперь для участников СВО все необходимые процедуры должны быть выполнены в максимально короткие сроки.

Ольга Ган, руководитель, главный эксперт ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области»: «Участники СВО, которые получили ранения, имеют ампутационные культи, освидетельствуются в течение трёх рабочих дней. Все остальные категории - с другими заболеваниями, я имею ввиду участников СВО, освидетельствуются в течение семи дней. Если необходимо поменять причину инвалидности при предоставлении документов, эта причина меняется за один день».

Чтобы все вопросы обращающихся решались качественно и быстро в филиале государственного Фонда «Защитники Отечества» на постоянной основе работает сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы.

 

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