Для учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластик
25.10.25 13:35

Для учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластик

В столице Кении старый магазин пластинок стал символом сопротивления пиратству и забвению африканской музыки. Его владелец хранит редкие виниловые записи, которые исчезли из эфира и не сохранились в архивах, а коллекционеры со всего мира приезжают к нему за уникальными находками.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Учёные обнаружили в образцах астероида Бенну частицы, возраст которых превышает возраст Солнечной системы. Открытие подтверждает, что вещества, из которых состоят Земля и человек, образовались в звёздах, существовавших до нашего Солнца.

Немецкий завод стремится сократить количество пластиковых отходов. Он делает бутылки с добавлением вторсырья.

Учёные в Сербии экспериментируют с мучными червями, надеясь, что они помогут решить проблему пластикового загрязнения. Исследователи также предлагают использовать этих личинок для подкормки скота.

Возможно, скоро людям не придётся слишком часто лечить зубы. Британские учёные разработали необычное средство, которое эффективно восстанавливает зубную эмаль.

Житель Берлина разбил на окраине города сад, напоминающий те, что были при монастырях в Средние века. Мужчина выращивает полезные растения, а также приглашает гостей и знакомит их с наукой о травах.

Угандийскую молодёжь приучают к фермерству. Это даёт возможность юношам и девушкам найти работу или самим выращивать овощи для семьи. Проект запустили в трущобном районе Кампалы.

В Великобритании Норвичский замок, построенный в XII веке, открылся после реставрации стоимостью более 37 миллионов долларов. Интерактивный музей с артефактами Британского музея погружает в средневековье, показывая роскошь и богатство той эпохи.

Знаменитый гобелен из Байё впервые за 900 лет отправят из Франции на выставку в Великобританию. К транспортировке его будет готовить команда реставраторов. Это хрупкое произведение искусства требует особо бережного обращения.

Старинное ремесло польских женщин из горной деревни превратилось в модный бизнес. Их кружево стало частью коллекций крупнейших домов моды и появилось на мировых подиумах. Каждое изделие создаётся вручную неделями, и спрос на них только растёт.

Матча – порошковый зелёный чай из Японии – переживает мировой бум. Её добавляют в латте, молоко и мороженое. Но эксперты советуют употреблять матчу традиционным способом.

