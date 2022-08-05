День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.08.22 19:30
Для учителей, инженеров и медиков построят новые, комфортные девятиэтажки
Отдельная категория граждан выбрана неслучайно, в специалистах - учителях, медиках и инженерах остро нуждается Мурманская область. Контракт на возведение первой девятиэтажки уже заключён, строительство планируют начать весной или летом следующего года. А уже в конце 2024 года начнётся заселение жильцов.
Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич на встрече, посвященной кадровому обеспечению строительной отрасли.
Дома появятся в Ленинском округе, в переулке Кирпичном. Стройка будет проходить с учётом всех современных градостроительных правил.
Отдельная категория граждан выбрана неслучайно, в специалистах - учителях, медиках и инженерах остро нуждается Мурманская область. Контракт на возведение первой девятиэтажки уже заключён, строительство планируют начать весной или летом следующего года. А уже в конце 2024 года начнётся заселение жильцов.
Они будут получать квартиры за небольшую аренду с правом последующего выкупа по доступной цене, отметила министр.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Стоимость жилья выросла на 48,9%, а зарплаты – почти на 5%. Как изменилась доступность жилья за два года – исследование hh.ru и Циан
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
-Скоро в эфире01:45«Медленное ТВ-Камин».05:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)05:25«Авария». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области работодатели стали в 1,5 раза чаще открывать вакансии для специалистов морской сферы-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 27 копеек, доллар окреп на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 11% увеличила выработку электроэнергии в июле-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Власти регионов с 2023 года смогут определять объём электроэнергии, в пределах которого жители будут платить по более низкому тарифу, а сверх него — по более высокому