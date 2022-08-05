Для учителей, инженеров и медиков построят новые, комфортные девятиэтажки

Отдельная категория граждан выбрана неслучайно, в специалистах - учителях, медиках и инженерах остро нуждается Мурманская область. Контракт на возведение первой девятиэтажки уже заключён, строительство планируют начать весной или летом следующего года. А уже в конце 2024 года начнётся заселение жильцов.

Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич на встрече, посвященной кадровому обеспечению строительной отрасли.

Дома появятся в Ленинском округе, в переулке Кирпичном. Стройка будет проходить с учётом всех современных градостроительных правил.

Отдельная категория граждан выбрана неслучайно, в специалистах - учителях, медиках и инженерах остро нуждается Мурманская область. Контракт на возведение первой девятиэтажки уже заключён, строительство планируют начать весной или летом следующего года. А уже в конце 2024 года начнётся заселение жильцов.

Они будут получать квартиры за небольшую аренду с правом последующего выкупа по доступной цене, отметила министр.