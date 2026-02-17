Для ветеранов-участников СВО в регионе будет установлено квотирование рабочих мест

Об этом сегодня было заявлено с трибуны Мурманской областной Думы.

На территории нашего региона зарегистрировано порядка 259 юридических лиц с численностью работников более 100 человек. Таким образом, после вступления в силу закона, в области появится более 200 рабочих мест для трудоустройства граждан из числа участников специальной военной операции.

Также депутаты рассмотрели изменения в закон «Об административных правонарушениях», которыми предусматривается ответственность за неисполнение требований законодательства, устанавливающих квоты для приёма на работу участников СВО.

Помимо этого, в регионе будет оказана государственная поддержка социально ориентированных некоммерческим организациям.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы: «Это поддержка наших некоммерческих организаций, которые занимаются поддержкой военнослужащих, их реабилитацией, социализацией, переподготовкой, психологической реабилитацией. Губернатор внёс законопроект, мы его рассмотрим во втором и окончательном чтении».

Татьяна Лищук, первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области: «Статус некоммерческой организации позволяет пользоваться налоговыми льготами по упрощенно системе, а также получать различные гранты и субсидии от наших органов власти и из Фонда президентских грантов».

Уже во время весенней сессии депутатам Мурманской областной Думы предстоит рассмотреть более 60 законопроектов, которые в первую очередь касаются поддержки семей военнослужащих и участников специальной военной операции и многодетных семей.