Для ВИЧ-инфекции все возрасты покорны

В Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи состоялась пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа.

Что нужно знать северянам о ВИЧ-инфекции? Как минимум то, что медицина не стоит на месте - способы диагностики, лекарства и методы лечения этого недуга постоянно совершенствуются.

Вячеслав Ванюков, заведующий лечебно-консультативным отделением центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: «Как для детей, так и для взрослых качество жизни улучшилось».

К слову, правительство выделяет определённые льготы для поддержки ВИЧ-инфицированных.

Помимо пособий и препаратов необходима также психологическая помощь.

Основные риски заражения СПИДом связаны с отсутствием средств контрацепции, переливанием заражённой крови нестерильными шприцами от матери к ребёнку.

Оксана Квитко, врач-эпидемиолог ГОАУЗ «МОЦСВМП»: «За 2021 год у нас зарегистрировано 377 случаев ВИЧ-инфекции. Если рассмотреть помесячно, то это около 30-40 случаев в месяц. Это обычные люди, которые живут среди нас, по возрасту основная часть больных - 30-45 лет. Есть у нас и моложе, подростков регистрируем в 15-17 лет, а есть люди более старшего поколения - старше 70 лет. Самый возрастной пациент у нас старше 80 лет».

В областном центре специализированных видов медицинской помощи северяне могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию.