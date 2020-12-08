Для водителей и кондукторов в Мурманске открыли новую диспетчерскую

Водителям и кондукторам автобусных маршрутов теперь есть, где спокойно пообедать и немного отдохнуть в течение длинной рабочей смены. На улице Чумбарова-Лучинского, 40/2 с 1 декабря начала работать новая диспетчерская.

Каждый день водители и кондукторы общественного транспорта проезжают десятки километров, чтобы тысячи пассажиров могли добраться до места назначения вовремя. Бывает и так, что специалистам службы движения и отдохнуть некогда - нужно спешить на следующий рейс. Несмотря на такой график, требования к работникам общественного транспорта только возрастают.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «Требования к водителям, требования к расписанию и требования самих мурманчан к нам серьёзно возрастают из года в год. А чтобы качественно работать на линии, надо предоставлять водителям и кондукторам, и другим работникам качественные помещения для возможности кратковременного отдыха».

Отдохнуть водители и кондукторы могут в диспетчерских станциях. Одна из них недавно открылась на ул.Чумбарова-Лучинского, 40/2. В новом помещении есть всё, что нужно для комфортного перерыва: комната приёма пищи и отдыха, два туалета, а также рабочее место маршрутного диспетчера.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мы привыкли, что наш городской транспорт двигается по графику,есть даже такая услуга, когда в интернете можно посмотреть, где находится твой троллейбус в данное время».

В новой диспетчерской есть помещение для медицинского работника. Это позволит обеспечить смену бригад непосредственно на станции, а не в депо, как это происходит сейчас.