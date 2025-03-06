Для военнослужащих взвода специального назначения «Нарвал» нет невыполнимых задач

Поиск и обезвреживание диверсантов, такую задачу для тренировки получили военнослужащие взвода специального назначения «Нарвал» морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии.

Спецназ совершенствовал приёмы поиска людей и методы ориентирования в горно-лесистой местности. Недельные занятия завершились учебно-боевой задачей по обезвреживанию группы противника, пытавшейся проникнуть на территорию важного государственного объекта

Для выполнения задачи росгвардейцы десантировались беспарашютным способом с борта вертолёта Ми-8. А вот для обнаружения нарушителей отряд использовал беспилотники.

На практике отрабатывались различные тактические способы задержания.

Кроме этого, специалисты провели практические стрельбы из штатного и специального вооружений.