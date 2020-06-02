Для восстановления железнодорожного сообщения до Мурманска будет использована часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла

Протяженность полотна, на которое будут уложены новые пути, составляет почти 6 км . Работы будут произведены в кратчайшие сроки. Такое решение принято во время совещания штаба, созданного после подтопления и обрушения железнодорожного моста на перегоне Кола – Выходной.

Основная задача, по мнению губернатора, максимально быстро уложить железнодорожные пути, чтобы грузовые и пассажирские поезда могли двигаться в областной центр через Мурмаши и существующий железнодорожный мост в Коле.

АО «РЖД» к исправлению ситуации готово, подключились и железнодорожные войска Минобороны России.

О сроках завершения сообщат отдельно. Все работы будут проведены за счёт Российских железных дорог.

В системе жизнеобеспечения населенных пунктов рисков на данный момент нет – топлива достаточно, вопросы с доставкой продовольствия решены.