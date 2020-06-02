Для восстановления железнодорожного сообщения до Мурманска будет использована часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла
Протяженность полотна, на которое будут уложены новые пути, составляет почти
Основная задача, по мнению губернатора, максимально быстро уложить железнодорожные пути, чтобы грузовые и пассажирские поезда могли двигаться в областной центр через Мурмаши и существующий железнодорожный мост в Коле.
АО «РЖД» к исправлению ситуации готово, подключились и железнодорожные войска Минобороны России.
О сроках завершения сообщат отдельно. Все работы будут проведены за счёт Российских железных дорог.
В системе жизнеобеспечения населенных пунктов рисков на данный момент нет – топлива достаточно, вопросы с доставкой продовольствия решены.