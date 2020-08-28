Для всех учебных классов составлено ступенчатое расписание

В формате видеоконференции руководители образовательных учреждений Мурманска подвели итоги прошедшего учебного года и поставили задачи на долгосрочную перспективу.

Школы областного центра готовы к началу учебного года в новых условиях. Рециркуляторы и санитайзеры помогут минимизировать возникновение вспышек коронавирусной инфекции во время образовательного процесса. Теперь в школах будет отменён единый звонок, поскольку у каждого класса в целях соблюдения норм безопасности будет ступенчатое расписание и собственный график перемен.

Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска: «Во всех образовательных учреждениях проводятся все мероприятия в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Уже сейчас можно посмотреть расписание учреждений, проекты расписаний с 1 первого сентября составлены. За каждым классом будет прикреплен класс, чтобы минимизировать пересечения, внесены изменения в режим питания».