Для выпускников школ звучит последний звонок в Ледовом дворце Мурманска

А в Ледовом дворце выпускники на время смогли забыть о предстоящих экзаменах и планах на будущее, ведь для них подготовили насыщенную праздничную программу.

Событие, которое случается раз в жизни – последний звонок. Школьные годы – это время взросления, новых знакомств, первой влюбленности и роста во всех смыслах. Это период, который формирует в нас характер и определяет будущее. 9 и 11 лет пролетели для выпускников как одно мгновение, но оставили в памяти множество тёплых воспоминаний, прежде всего о людях, которых они обрели.

Егор Абельханов, выпускник: «У меня очень хороший класс, а мои одноклассники – это лучшие люди, которых я знаю, они для меня как вторая семья. Тяжело говорить об этом сейчас».

Анжелика Егорова, выпускница: «Буду теперь скучать по одноклассникам, учителям, по школьной атмосфере, по сплочённому коллективу».

Определиться с будущей сферой деятельности для большинства школьников – пожалуй, самое сложное, однако времени для того, чтобы сделать выбор, было много, и выпускники с задачей справились.

Дарья Кайдалова, выпускница: «Я счастлива, что прошла это испытание, несмотря на все трудности. Очень долго не могла определиться, куда пойти, кем быть».

И все же у ребят ещё есть время либо утвердиться в выбранной специальности, либо сменить направление. В этом вопросе их были готовы сопроводить представители профориентационных площадок различных направленностей - от медицины до военной тематики.

Григорий Панов, студент ММРК имени И.И. Месяцева: «Выпускники могут попробовать себя в роли пилота БПЛА, пройти трассы на время, либо сбить конкретные цели».

Поздравить выпускников приехал и губернатор Мурманской области. Для молодых людей он стал самым ожидаемым гостем.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Самые крутые - наши северные школьники! Поздравляю вас с праздником, успехов, удачи, жгите!».

Школьный путь подошел к концу и открыл перед ребятами новую дверь в мир взрослой жизни, которая готовит для них ещё больше интересного.