Для выпускников средних общеобразовательных школ Мурманска прозвенели три последних звонка

Более трёх тысяч выпускников собрались сегодня на площади Пяти Углов. В Мурманске прозвучал последний звонок. Открыли праздник массовым флешмобом.

С улыбкой, а некоторые и со слезами на глазах ребята прощаются со школой.

- Для нас последний звонок - это окончание учебных лет. Все эти годы мы усердно трудились, учились. И очень бы не хотелось так заканчивать грустно всё это. Но что поделать, мы выходим во взрослую жизнь. И все будет впереди у нас. Очень грустно.

- Школа и все воспоминания, связанные со школой, там очень много всего было и это очень повлияло на становление нас как личностей.

- Праздник! Тут нужно отдыхать и радоваться тому, что ты окончил школу. Радоваться, можно и погрустить немного, что впереди у тебя взрослая жизнь. Но мы 11 лет справлялись со школой, справимся и ещё.

Плохо это или хорошо, но в жизни школьников наступает новый этап. Один день отдыха и нужно продолжать подготовку к экзаменам.

- Сейчас я планирую погулять немножечко, потом пойду домой и буду готовиться к завтрашнему экзамену.

- На самом деле, это достаточно грустный день, только сегодня я осознала, что закончила 11 лет школы. Хочется плакать, не хочется входить во взрослую жизнь, хочется остаться в школе и продолжить обучение.

Впервые право дать последний звонок удостоились сразу три пары учеников общеобразовательных учреждений.

Впервые после снятия ограничений по коронавирусу в Мурманске на центральной площади массово состоялся последний звонок. Выпускники счастливы присутствовать на праздничном шоу, общаться друг с другом и торжественно танцевать вальс.

Команда «Арктик-ТВ» от всей души поздравляет ребят с окончанием школы и желает успехов на экзамене.