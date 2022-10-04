Для юных полярников организовали профориентационную поездку в краеведческий музей

Для школьников из 9 муниципалитетов педагоги и партнёры центра дополнительного образования «Лапландия» организовали профориентационную поездку в краеведческий музей. Ребят ждала экскурсия, викторина и кинопоказ. Всё это нацелено на то, чтобы вдохновить учеников создавать новые проекты по улучшению качества жизни в Кольском Заполярье.

Традиционный слёт юных полярников состоялся в стенах краеведческого музея, где северяне от 5 до 18 лет с интересом изучали обитателей Баренцева моря. И это далеко не вся программа.

Любовь Шептуха, заведующая отделом гражданско-правового патриотического воспитания и социальных инициатив Центра образования «Лапландия»: «Ребята узнают о культуре саамов, об обитателях Баренцева моря, об экосистемах Арктики, животном мире. Всё то, что им действительно поможет больше узнать о нашем регионе, каких-то уникальных и интересных вещах. Сегодня они будут участвовать в викторинах, проверят свои знания, потом посмотрят документальный фильм об Арктике, попробуют собрать спилс-карту России».

Пополнять свои знания для школьников задача привычная, а вот возможность путешествовать и видеть красоты Кольского полуострова своими глазами, есть не всегда. Юные полярники прибыли в музей с различных уголков региона: Полярных Зорь, Апатитов, Оленегорска, ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Видяево, Кандалакши, Терского района.

Камилла Валеева, участница объединения «Юный полярник» из п. Варзуга, Терский район: «Мне понравилось всё».

К слову, некоторые школьники вступили в ряды юных полярников незадолго до этого события.

Татьяна Горбачёва, участница объединения «Юный полярник» из Мурманска: «Недавно начала заниматься этой деятельностью, очень понравилось. Много интересного узнаю для себя, что пригодится в жизни».

Слёты юных полярников нацелены не только на обогащение знаниями, но и на улучшение коммуникации между единомышленниками и обсуждение дальнейших планов.

Любовь Шептуха, заведующая отделом гражданско-правового патриотического воспитания и социальных инициатив Центра образования «Лапландия»: «Это один из этапов всероссийского слёта юных полярников. У нас ребята ежегодно участвуют в этом всероссийском слёте. Он в феврале проходит, у нас региональный этап, поэтому мы уже начинаем готовиться к такому большому мероприятию».

Претворять идеи в жизнь помогают педагоги и партнёры Центра дополнительного образования «Лапландия», которые отметили важность привлечения молодёжи на примере одного из проектов.

Любовь Шептуха, заведующая отделом гражданско-правового патриотического воспитания и социальных инициатив Центра образования «Лапландия»: «Это были ребята из Полярного, они реализовывали проект в своём городе, придумали кьюар-коды достопримечательностей. Ребята сами разработали этот проект»

Отметим, в этом году движению «Юные полярники» исполняется 5 лет.