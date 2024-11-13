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Для юных журналистов «Академии телевидения» провели выездное занятие на необычной выставке

В «Академии телевидения» уроки проводят не только за партами. Особый интерес для детей – будущих журналистов представляют выездные занятия, на которых они знакомятся с интересными людьми, узнают новую информацию, полезную для их профессионального развития.

В этот раз такой урок состоялся на выставке, которую представил мурманский фотохудожник, председатель Мурманского отделения Союза фотохудожников России Александр Степаненко. 

В областной научной библиотеке открыта персональная выставка работ мурманского фотохудожника Александра Степаненко. Она называется «Будни архангельской деревни». На ней представлены работы автора, сделанные в Малых Озерках в период с 1987-го по 2015 год.

Александр Степаненко, автор фотовыставки, председатель Мурманского отделения Союза фотохудожников России: «Это будни умирающей архангельской деревни. Это символично, говоря образно, это не только про неё, но и про все деревни Северо-Запада России и не только. За это время деревня лишилась колхозного телятника, коровника, конюшни, магазина. Осталось из местных жителей буквально пять человек. Двое из них живут на станции Ловозерской. Поэтому из местных жителей в деревне зимой всего три человека. Сама деревня уже лет 30-35 стала большим дачным посёлком».

На уроке-экскурсии ученикам «Академии телевидения» Александр Михайлович рассказал о том, что его вдохновляло столько лет ездить и снимать жизнь деревенских жителей Малых Озерков, как он создавал свои работы, как делал лучшие кадры. Ведь качество работы зависит не столько от возможностей камеры, сколько от мастерства автора.

Все это интересовало учеников, не только ради расширения кругозора, но и в профессиональном плане.

Мария Кокошкина, ученица «Академии телевидения»: «Так как Александр Михайлович Степаненко является фотожурналистом, то я хочу рассматривать эту профессию, как возможную для своего будущего. Также меня поражает то, что орган зрения может рассказать намного больше, чем любой другой орган чувств. И нужно иметь огромный талант, чтобы снять серию так, чтобы можно было в голове достроить сюжет».

Выставка «Будни архангельской деревни» будет работать до 1 декабря для всех желающих увидеть современную жизнь в небольшом населённом пункте. Экспозиция представлена в стенах Мурманской областной научной библиотеки.

 

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