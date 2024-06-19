Для зачистки двора на улице Школьной в жилом районе Росляково применяют спецтехнику

Бороться с оставшимся после зимы песком во дворах всегда непросто. Его много и он повсюду. Но на помощь дворникам с метлами приходит синий трактор с щёткой. Специальная техника отлично справляется со своей задачей, сметая всю грязь на своём пути.

Татьяна Коваленко, специалист по работе с населением управляющей компании «Сияние Росляково»: «Спецтехника осуществляет подбор песка, а потом наши дворники коллективно убирают и вывозят его со двора».

В Росляково техника управляющей компании «Сияние Росляково» работает круглый год по мере необходимости. И самое главное, в таком важном деле не быть единственными.

Татьяна Коваленко, специалист по работе с населением управляющей компании «Сияние Росляково»: «Хотелось бы, чтобы другие управляющие организации, которые работают вместе с нами в нашем районе, тоже использовали эту технику и помогали убирать песок со двора».

Такой вид уборки проводится регулярно, а с начала лета в этом дворе трактор появляется регулярно.