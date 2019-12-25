Для задержания наркодиллера привлекли сотрудников отряда специального назначения «Гром»

В Мурманской области оперативниками и бойцами отряда специального назначения «Гром» задержан житель города Апатиты, подозреваемый в наркоторговле и хранении оружия.

Сначала сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали жительницу Апатитов, которая находилась в состоянии наркотического опьянения. У неё обнаружили амфетамин, девушка пояснила, что приобрела его у незнакомого мужчины. На след наркодиллера оперативники вышли довольно быстро, поскольку этот человек неоднократно попадал в их поле зрения и ранее.

Для задержания подозреваемого были привлечены сотрудники отряда специального назначения «Гром». В карманах одежды подозреваемого были обнаружены свертки с наркотическим средством гашиш и психотропным веществом амфетамин, в наплечной сумке - заряженный травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Ещё одну упаковку боеприпасов к пистолету позже изъяли в гараже задержанного.

При обследовании в одной из квартир, которыми пользовался мужчина, были обнаружены предметы, необходимые для расфасовки наркотиков.