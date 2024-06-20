Для занятий с детьми спасатели ЗАТО Александровск активно используют видеоматериалы и средства защиты

В дни летних каникул вопросы профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций, причиной которой могут стать дети, являются важнейшими для родителей, специалистов экстренных служб и детских организаций. В городском оздоровительном лагере инспекторы пожарного надзора гости частые, в прочем, у ребят вопросов от встречи к встрече меньше не становится.

Одной искры достаточно, чтобы огонь уничтожил сотни квадратных метров, превратив квартиру в пепелище. Таких примеров в службе спасения ЗАТО Александровск знают немало. Недавний случай в Снежногорске, где, например, по одной из версий, носит весьма неслучайный характер и подозревают в опасных шалостях именно детей.

Фото и видео печальных последствий неосторожного обращения с огнём для классных часов и профилактических встреч со школьниками у инспекторов пожарного надзора накопилось достаточно.

Сергей Гринько, инспектор Отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора в ЗАТО Александровск: «Для занятий с детьми мы используем видеоматериалы, потому что они лучше воспринимают визуальную информацию. Приносим огнетушитель и учим им пользоваться, потому что они уже взрослые, чтобы в случае ЧС его смогли использовать».

В большом ЗАТО (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) почти в три раза увеличилось число пожаров. Об этом ребятам также рассказали на встрече сотрудники МЧС.

Ирина Богатая, начальник городского оздоровительного лагеря, г. Полярный: «Учитывая, сколько вопросов было задано воспитанниками нашим гостям, лишний раз подтверждает, что эти мероприятия просто необходимы».

Для того чтобы задымление не застало врасплох, например, в ночное время, и принесло наименьший вред здоровью, специалисты рекомендуют установить вблизи обогревателей, плит и печей специальный прибор – пожарный извещатель. Кстати, в организациях, где сейчас отдыхают дети, они также имеются.

Павел Терентьев, начальник отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора в ЗАТО Александровск: «При обнаружении пожара извещатель издает громкий сигнал, привлекающий внимание. Устанавливать его на потенциально опасном участке необходимо».

Что касается работ по предупреждению пожароопасных ситуаций, то на регулярной основе в ЗАТО Александровск организуют межведомственные комиссии по приёмке учреждений, обязательны учебные эвакуации. Такие тренировки и профилактические визиты поддерживают и специалисты из отдела внутренних дел и социальной помощи.