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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.21 19:30

Для «Здорового будущего» необходимы «Здоровые уроки»

Получать базовые медицинские знания необходимо с самых ранних лет, так как организм человека формируется с детства. О том, как правильно рассказать подрастающему поколению о вредных привычках и правильной гигиене, узнали студенты МАГУ, обучающиеся по специальности «Лечебное дело».

Насколько часто нужно чистить зубы и мыть руки, чем необходимо питаться, чтобы быть здоровым и какой непоправимый вред могут нанести алкоголь и курение? Эти и многие другие вопросы нужно объяснять ребёнку с малых лет, но многие родители даже не знают, как правильно преподнести такую важную информацию.

На помощь им пришёл проект «Здоровое будущее», в рамках которого реализуется акция «Здоровые уроки», направленная на мотивирование младших школьников к ведению здорового образа жизни.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Уроки здоровья – это наш проект, он эксклюзивен в Мурманской области, он был рекомендован Советом Федерации тиражированию и в другие регионы РФ, потому что, действительно, он нашёл себя среди наших детей, к которым мы выходим в младшие классы наших школ. Нашему проекту уже 5 лет».

За это время специалисты успели посетить множество детских садов и школ Заполярья. На уроках здоровья детям рассказывали о ЗОЖ, профилактике различных заболеваний, вредных привычках и многом другом. Присоединиться к важной миссии решили студенты-медики из МАГУ, а узнать все тонкости преподавания они смогли в городской больнице от опытных коллег.

Дарья Лапина, специалист Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «Ребята, которые находятся в начальном возрасте, 1-4-й классы, не будут воспринимать лекцию о здоровом образе жизни. Студенты сегодня пришли, чтобы от меня научиться живому диалогу с ребятами, к которым они придут в будущем».

Будущие врачи из МАГУ всегда готовы к новым проектам и открыты для сотрудничества, для них это не просто занятия, а отличный опыт.

Никита Ермаков, председатель объединения «Студенты-медики. Город Мурманск»: «Такие уроки важны, так как специалист расскажет нам не только информацию, которую мы можем доносить для учащихся, но и как правильно это сделать, потому что целевая аудитория 1-4-й классы – очень сложная. Мы узнаем, как правильно рассказать с точки зрения психологии, чтобы они действительно запомнили и применяли это в своей жизни».

Такие занятия необходимы, чтобы воспитывать в детях понимание того, что здоровье — самая величайшая ценность, данная человеку природой.

 

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