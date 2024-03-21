День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.24 19:30
Для жителей Мончегорска, Ковдора и Коашвы запустят новые направления движения медицинских шаттлов
Ковдор – Мурманск, Коашва – Кировск и Мончегорск – Мурманск. Маршруты будут обслуживать микроавтобусы на 18 посадочных мест.
Их вводят, чтобы пациенты могли получить консультации врачей, пройти диагностические исследования, а также поступить на плановую госпитализацию.
Специально выделенные трансферы функционируют для пациентов по предварительной записи на консультацию врача или необходимое обследование. График работы шаттлов можно найти на сайт Министерства здравоохранения региона.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Тестировщики оценивают свой труд выше всего до 30 лет, программисты — в 30-40 лет, системные администраторы — после 50 лет
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-
Последние комментарии
омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Король Гриля». Кулинарная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Заполярье в феврале больше всего подорожали овощи, велосипеды и услуги железнодорожного транспорта-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 74 копейки, евро теряет почти 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовят оборудование для работы в летний период-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений