Для жителей Мончегорска, Ковдора и Коашвы запустят новые направления движения медицинских шаттлов

Ковдор – Мурманск, Коашва – Кировск и Мончегорск – Мурманск. Маршруты будут обслуживать микроавтобусы на 18 посадочных мест.

Их вводят, чтобы пациенты могли получить консультации врачей, пройти диагностические исследования, а также поступить на плановую госпитализацию.

Специально выделенные трансферы функционируют для пациентов по предварительной записи на консультацию врача или необходимое обследование. График работы шаттлов можно найти на сайт Министерства здравоохранения региона.