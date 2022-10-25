Дмитренко Николай Николаевич и Лозован Валерий Александрович: своих не бросаем!

«Те неравнодушные граждане, которые захотят помочь, могут не сомневаться – все средства, собранные на специальный счёт, будут использованы для приобретения необходимого для мобилизованных в рамках частичной мобилизации северян и военнослужащих, участвующих в СВО», – отметил председатель Мурманской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Николай Дмитренко.

Жители России в различных регионах, в том числе и в Мурманской области собирают гуманитарную помощь для тех, кто призван в ходе частичной мобилизации. Сбор помощи для российской армии объявили в рамках акции #МыВместе.

А Мурманское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана» недавно открыло сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВО.

«Те неравнодушные граждане, которые захотят помочь, могут не сомневаться – все средства, собранные на специальный счёт, будут использованы для приобретения необходимого для мобилизованных в рамках частичной мобилизации северян и военнослужащих, участвующих в СВО», – отметил председатель Мурманской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Николай Дмитренко.

Решение было принято в связи с огромным количеством обращений неравнодушных граждан организовать централизованный сбор средств. Оказать посильную финансовую помощь могут граждане, организации и предприятия.

Гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Николай Николаевич Дмитренко, председатель правления Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», и Валерий Александрович Лозован, директор Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны, командир гуманитарного конвоя «Караван 51», рассказывают о том, как идёт сбор средств, кто в нём активно участвует, что больше всего требуется нашим воинам, которые скоро примут активное участие в СВО на Украине, как осуществляется доставка гуманитарной помощи.