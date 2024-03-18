Дмитрий Афиногенов: 2 года «Region media team»

«Region media team» исполняется 2 года. Молодая компания с большими планами. Казалось бы, всего два года, а команда целеустремлённых ребят уже успела создать и провести десятки мероприятий регионального и даже федерального масштаба.