День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.23 12:00
Дмитрий Афиногенов, автор и руководитель проекта «Фабрика креативных медиа»: о старте второго потока «ФКМ», или Кого и чему будут учить
В сентябре в Мурманске стартует второй поток проекта «Фабрика креативных медиа» («ФКМ»). Это бесплатное обучение для сотрудников СМИ и пресс-служб региона. Заявки уже поданы, отбор пройден. Вскоре будущие участники образовательного проекта получат «письма счастья».
Когда начнётся обучение? Много ли людей набрали? Кто они? Кто приедет из спикеров?
Все эти и другие вопросы приготовлены для гостя программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Дмитрия Афиногенова, автора и руководителя проекта «Фабрика креативных медиа»
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Последние комментарии
Николаенко Ирина Алексеевна
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По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
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Ольга
05.08.23 22:56
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