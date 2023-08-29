Дмитрий Афиногенов, автор и руководитель проекта «Фабрика креативных медиа»: о старте второго потока «ФКМ», или Кого и чему будут учить

В сентябре в Мурманске стартует второй поток проекта «Фабрика креативных медиа» («ФКМ»). Это бесплатное обучение для сотрудников СМИ и пресс-служб региона. Заявки уже поданы, отбор пройден. Вскоре будущие участники образовательного проекта получат «письма счастья».

Когда начнётся обучение? Много ли людей набрали? Кто они? Кто приедет из спикеров?

Все эти и другие вопросы приготовлены для гостя программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Дмитрия Афиногенова, автора и руководителя проекта «Фабрика креативных медиа»