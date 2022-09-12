Дмитрий Афиногенов: о летних фестивалях, или Топ-5 ивентов

Лето - это не только каникулы, отпуск и шашлыки, но ещё и старт многочисленных фестивалей, многие из которых давно стали визитной карточкой Мурманской области. В пандемийный год многое пришлось пропустить, поэтому в этом году организаторы выложились по полной.