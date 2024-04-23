Дмитрий Афиногенов: о пасхальном «Egg Fighting Championship – 2024»

5 мая в Мурманске пройдёт уже ставший традиционным Чемпионат по пасхальному битью яиц – «Egg Fighting Championship – 2024». На импровизированном ринге сразятся 64 участника.

Как стать одним из них? Какие призы ждут победителей? Чем чемпионат этого года запомнится зрителям?

На эти и многие другие вопросы сегодня отвечает гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дмитрий Афиногенов, организатор «Egg Fighting Championship – 2024».