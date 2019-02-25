Дмитрий Быков – «заполярный огурец» советской системы

Дмитрий Быков, известный писатель и журналист, ответил на вопрос ы северян в прямом эфире. Во время телемоста читатели узнали, о чем его новые книги, кто такой «заполярный огурец».

Дмитрий Быков - персона неординарная. Он знаком по многочисленным публикациям, выступлениям на радиостанциях и телевидении, а также по активной политической деятельности. Быков - один из немногих деятелей, который придерживается оппозиционных взглядов по отношению к действующей власти.

Видеоконференция с литератором была организованна на площадках 50 библиотек, одной из которых стала и областная научная. Попасть в число счастливчиков и задать Дмитрию Быкову интересующий вопрос, оказалось сложной задачей, так как желающих было очень много. «Мы поднимем руку, показывая, что хотим задать вопрос, - поясняет Анна Воронина, главный специалист отдела библиотечного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки. - Но так как площадок, которые задействованы в видеоконференции, очень много, то нам не всегда удаётся спросить то, что мы хотим».

На встречу с Быковым в областную научную библиотеку пришли и студенты филфака МАГУ, которые с долей скептицизма оценивают возможность пообщаться вживую с кумиром в режиме реального времени. «Я считаю, что знакомиться с писателями не стоит, потому что за него говорит его творчество и факты биографии, - замечает Никита Милейко, студент 3-го курса МАГУ.

Как только был дан старт литературному телемосту, читателям из Североморска, а затем и Мурманска удалось задать свои вопросы о новых книгах Быкова, в том числе, и о названии публицистического сборника «Песнь заполярного огурца». Почему «огурец» и почему именно «заполярный»? Как выяснилось, автор сам себя ассоциирует с огурцом-интеллигентом, который вырос вопреки суровым советским условиям. «В этом смысле я себя отождествляю с экзотическим для наших широт, но абсолютно нормальным овощем, который появился усилиями цивилизационными в советской системе воспитания в таком вот странном месте», - ответил на вопрос Дмитрий Быков, писатель. Он в свойственной ему увлекательной манере ответил и на другие острые вопросы, касающиеся десталинизации, о своём участии в «Дилетантских чтениях» и о намерении современным языком написать биографию неоднозначной исторической фигуре Андрея Власова, раскрывая те стороны его жизни, которые были долгое время табуированы.