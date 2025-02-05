Дмитрий Ермолаев рассказывает о Мурманске, о котором его жители даже не догадываются

Порт пяти морей, самый северный трамвай, паромная переправа и многое другое могли бы стать грандиозными проектами столицы Заполярья, но остались только на бумаге. О Мурманске, которого ещё не было, рассказал краевед и писатель Дмитрий Ермолаев на лекции в специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

В Мурманске находится один из крупнейших незамерзающих портов России. Когда-то наряду с этим здесь мог находиться и самый северный аэродром дирижаблей. Большой дворец Советов должен был стоять в конце улицы Воровского. А на месте Дворца культуры имени С.М. Кирова сейчас бы стоял храм чудотворца Николая Мирликийского. Обо всём этом и многом другом рассказал читателям областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих краевед Дмитрий Ермолаев.

Дмитрий Ермолаев, краевед, писатель: «Это документы Государственного архива Мурманской области, но и, конечно, работы историков и в том числе какие-то разыскания простых людей, интересующихся краеведением. Потому что очень часто люди, которые здесь жили, что-то помнят, у них очень интересный материал, которым грех не воспользоваться. Можно сказать, что с миру по нитке, но основа, безусловно, это архивные документы».

Дмитрий Ермолаев не первый год работает с библиотеками. Людмила Виноградова частый гость его лекций, потому что, по признанию самой слушательницы, из его уст всё интересно.

Людмила Виноградова, посетитель специальной библиотеки для слепых и слабовидящих: «Историю города знаю достаточно хорошо, но знания пополнить свои всегда лишним не будет, тем более что есть интересные страницы, которые упущены просто-напросто».

В этот раз Дмитрий Ермолаев читает лекцию по истории строительства Мурманска, он рассказывает о проектах и схемах застройки районов, а также о зданиях и объектах, не воплощенных в жизнь или возведённых в разные годы, но не сохранившихся до наших дней.

Ольга Левша, заместитель директора Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих: «Наша специальная библиотека занимается тем, что помогает людям с нарушениями здоровья, в первую очередь, незрячим и слабовидящим людям также, как и другим жителям нашего региона и города Мурманска знакомиться с историей и культурой, со своим родным городом. Путешествовать, в том числе, по нему. Мы организуем адаптивные экскурсии, когда помогаем людям узнать родной край и о тех достопримечательностях, которые в нём расположены. Адаптируем в специальные форматы для незрячих и слабовидящих литературу».

Так, на книжных полках специальной библиотеки появились книги с шрифтом Брайля и рельефными иллюстрациями о Кольском Заполярье и самом Мурманске, а также отдельные миниатюры памятников важных мест, чтобы незрячие или слабовидящие люди могли понять, как выглядят эти достопримечательности. С нами также поделились планами о создании таких же путеводителей по «Забытому городу», где будут изображены места, которых не было или уже нет на карте.