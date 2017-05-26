Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск, благодарит предпринимателей за их социальную активность

Сегодня в деловом центре «Арктика» комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска провёл заседание координационного совета по вопросам малого и среднего бизнеса. Это мероприятие было приурочено к Дню российского предпринимателя, установленного указом президента России в 2007 году.

С приветственным словом и поздравлениями с профессиональным праздником бизнесменов выступил глава муниципального образования город Мурманск.

член Совета депутатов и комитетом по экономическому развитию.

В торжественной обстановке начинающим предпринимателям были вручены сертификаты и удостоверения о повышении квалификации, подведены итоги курсов «Начинающий предприниматель». Обучение проводилось в два потока и бесплатно. На них будущих бизнесменов-слушателей ознакомили с основами бизнес-планирования, управления предприятием для дальнейшего участия в конкурсах на предоставление муниципальной финансовой поддержки в виде грантов. По результатам обучения итоговые документы были выданы более чем 40 слушателям.

- Эти курсы помогут мне в развитии салона, - говорит Юлия Кордо, начинающий предприниматель, - в лучшей его организации.

На мероприятии чествовали участников социальной программы «Городская карта поддержки». Проект реализуется администрацией города Мурманска с 2011 года. Сегодня партнёрами проекта «Городская карта поддержки» являются 35 предприятий и организаций, а это более чем 170 объектов розничной торговли, аптек, почтовых отделений, предприятий сферы услуг и туризма. Наиболее активным участникам программы глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов вручил благодарственные письма.

- Сегодня, в День российского предпринимательства, я искренне поздравляю всех предпринимателей и благодарю их за то, что они делают для нашего города, - сказал Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Стоит ещё отметить то, что очень большая часть бизнеса в нашем городе несёт достаточно серьёзную социальную нагрузку и участвует в различных социальных проектах, например, карта социальной поддержки.

В ходе заседания между комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области содействия малому и среднему предпринимательству.